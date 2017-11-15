Публикация министерством обороны России фотографии из игры вместо подтверждающих информацию ведомства материалов — это ошибка, значение которой не стоит преувеличивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Во-первых, ошибки случаются, скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано минобороны», — сказал Песков, комментируя ситуацию с публикацией российского военного ведомства.



На просьбу оценить заявления о том, что в фильме режиссера Оливера Стоуна Владимир Путин продемонстрировал кадры российской операции, достоверность которых ставилась под сомнение, Песков сказал, что подобная информация исходит от недоброжелателей российского лидера, передает РИА Новости.

14 ноября минобороны России распространило заявление, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля террористам, заявляя, что те «добровольно сдаются им в плен» и теперь подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными». Документ сопровождался фотоматериалами. Однако интернет-пользователи заметили, что снимки представляют собой скриншоты, сделанные с компьютерной игрыAC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.