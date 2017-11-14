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Сегодня в 18:10 неизвестный по телефону сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, проинформированы правоохранительные органы и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Бланки заказов билетов, приобретенных через интернет, пассажиры могут распечатать на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский.

Задержки в движении поездов нет, посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы. Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ранее центральный железнодорожный вокзал «минировали» 24 октября.

 
ForUm

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