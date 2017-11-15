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Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной охоты на территории Раховского района. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

«Сотрудники Раховского отделения полиции во время мониторинга СМИ и соцсетей обнаружили фото с убитыми животными, охота на которых запрещена на Закарпатье. Правоохранители начали проверку по данному факту и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 УК, то есть незаконная охота», - говорится в сообщении.

Такое правонарушение карается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого. Полиция установила личность, которая изображена на фото. Поскольку мужчина является должностным лицом лесного хозяйства, на время проведения следствия его отстранили от исполнения обязанностей. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

Напомним, Гослесагентство инициировало служебное расследование относительно возможного убийства краснокнижных животных работниками лесничества на Закарпатье.

 
ForUm

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