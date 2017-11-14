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Гослесагентство инициировало служебное расследование относительно возможного убийства краснокнижных животных работниками лесничества на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 В Facebook 13 ноября была обнародована информация об «отстреле рыси и других животных, внесенных в Красную книгу Украины» лесничим Устерицкого лесничества государственного предприятия «Раховское лесное опытное хозяйство».

«Незаконный отстрел животных является преступлением, за которое предусмотрена ответственность, в частности, за убийство краснокнижных видов животных предусмотрена уголовная ответственность», - напомнили в Гослесагентстве.

В ведомстве жестко осуждают любые подобные действия, особенно если они могли быть совершены работниками лесной отрасли Украины.

С целью выяснения всех обстоятельств и проверки информации, изложенной в Facebook, Гослесагентство инициировало служебное расследование в отношении лесничего, о котором говорится в публикации, и в настоящее время отстранило его от исполнения должностных обязанностей.

В случае подтверждения информации будут приняты соответствующие меры.  
ForUm

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