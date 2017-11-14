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Президент Украины Петр Порошенко призвал Кабмин немедленно начать реализацию Закона «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности».  Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Принятие закона – это начало важных изменений в жизни миллионов жителей сел и городков. Их право на охрану здоровья будет гарантировано развитием необходимой инфраструктуры, подготовкой медицинских кадров, современными телекоммуникационными технологиями», - написал Порошенко.

«Спасибо депутатам, которые поддержали мою инициативу. Обращаюсь к правительству - реализация закона должна начаться немедленно!» - заявил Президент.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла Закон №7117 «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности», который предусматривает использование методов телемедицины, а также развитие транспортной инфраструктуры для предоставления медицинской помощи.
ForUm

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