Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал техническое поражение 0:3 футбольному клубу «Динамо» (Киев) за неявку 27 августа на матч против «Мариуполя». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.
«КДК ФФУ решил засчитать ФК «Динамо» (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3; причислить ФК «Мариуполь» (основной команде, U-21 и U-19) техническую победу со счетом 3:0.
Как известно, киевское «Динамо» отказалось ехать на матч 7 тура Премьер-лиги, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что команде не предоставили письменных гарантий безопасности от силовых структур на поединке в Мариуполе.
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