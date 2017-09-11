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Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал техническое поражение 0:3 футбольному клубу «Динамо» (Киев)  за неявку 27 августа на матч против «Мариуполя». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

«КДК ФФУ решил засчитать ФК «Динамо» (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3; причислить ФК «Мариуполь» (основной команде, U-21 и U-19) техническую победу со счетом 3:0.

Как известно, киевское «Динамо» отказалось ехать на матч 7 тура Премьер-лиги, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что команде не предоставили письменных гарантий безопасности от силовых структур на поединке в Мариуполе.
ForUm

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