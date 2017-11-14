В августе Кабинет Министров Украины принял Постановление № 563, которым установил 30 марта 2018 года конечным сроком отключения по всей стране аналогового эфирного телевидения. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на «КП в Украине».

Три месяца идут жаркие баталии между медиа-холдингами на тему «отключать или не отключать». Госорганы тоже разделились на тех, кто за и тех, кто против. Анализируя прессу и доступные публичные сведения по этой теме с удивлением понимаешь, что все говорят о чем угодно, только не о главном.

В тени дискуссии о процентах покрытия цифровой сети, бенефициарах оператора, остался главный вопрос – а сколько же телезрителей «потеряет» доступ к телевидению, когда 30 марта 2018 отключат эфирное аналоговое вещание?

Оказывается, ответ есть - 10 миллионов 296 тысяч телезрителей.

Достаточно открыть публичный отчет Индустриального телевизионного союза по установочному исследованию телевизионной аудитории Украины, который был представлен в сентябре 2017 года. Эти исследования в течение 5 месяцев проводил Киевский международный институт социологии.

В отчете указано, что на данный момент в Украине 25% населения имеет доступ только к аналоговому эфирному телевидению. Там же есть все цифры по количеству домохозяйств и их составу, что дает возможность простыми арифметическими действиями получить искомый результат – более 10 миллионов телезрителей весной 2018 года ожидает крайне неприятный сюрприз от правительства.

В отчете есть и очень интересная информация о том, сколько же часов смотрит телевизор население Украины. Оказывается, что от 2 до 5 часов в будние дни - 69% и 74% - в выходные.

Похоже на то, что Кабинет Министров нашел чрезвычайно эффективный способ резко поднять производительность труда у четверти населения страны - отключить им телевидение.

Но главный месседж статьи, не «кто виноват», сейчас это уже не имеет значения. Важно понять, что делать? Арифметика простая, 10 миллионов телезрителей - это почти 4 миллиона домохозяйств, которые для перехода на цифру должны купить цифровые приемники. Это огромная цифра. Четыре миллиона приемников надо заказать в Китае, изготовить, завезти в страну через три океана, продать населению. Чтобы решить эту задачу, и не к 30 марта, а хотя бы к 30 декабря 2018 года надо уже сейчас развернуть информационную компанию, а ответственным госорганам провести активный диалог с компаниями поставщиками телевизионного оборудования в Украину.

В вышеуказанном постановлении правительства уже есть фраза «провести развернутую информационную компанию по подключению населения к цифровой сети», но важно сделать это не только на бумаге.

В противном случае, у нас два выхода - социальный взрыв, из-за неподготовленного отключения аналогового телевидения, или Украина так и останется на задворках технического прогресса, оставив население без доступа к современным информационным технологиям.