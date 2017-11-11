Задача «Народного фронта» - выполнить программу необходимых для страны реформ и в 2019 году пойти на президентские и парламентские выборы.

Об этом заявил лидер партии, председатель политсовета Арсений Яценюк во время съезда «Народного фронта» в Киеве в субботу, 11 ноября, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

Яценюк подчеркнул, что партия начала свою политическую деятельность в сверхсложных условиях: «У кого-то могло сложиться впечатление, что мы достигли цели. У нас такого впечатления вообще не было. Мы прекрасно понимали, что это только начало».

«Когда мы пришли, на всю страну было 108 тысяч гривен на казначейском счете. Когда наше правительство ушло, на всю страну с иностранной валютой было 90 млрд гривен. Украина на протяжении всей независимости полностью сидела на российской газовой игле. Когда мы сменили правительство, Украина уже не покупала ни одного кубического метра газа в России», - подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что по результатам выборов 2014 была создана парламентская коалиция из пяти фракций, в которой впервые в истории страны вошло конституционное большинство - 302 народных депутата: «А потом члены парламентской коалиции начали пропадать - стало страшно брать ответственность, принимать так называемые непопулярные решения. Я не знаю, что такое непопулярные решения. Я знаю, что есть решение правильные и неправильные».

«Мы боролись за жизнь страны. Да, мы принимали правильные решения, и страна поэтому сегодня живет», - заявил он.

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что задача партии – «выполнить программу реформ, которая необходима для страны, и в 2019 году пойти на президентские и парламентские выборы»: «Нас оценят люди. Нам есть что сказать. В нашей стране и в нашей политической системе есть ответственные люди, которые допускают ошибки, но их исправляют, которые знают, что делать, умеют делать, имеют ценности и собственные убеждения. И эти люди – это политическая партия «Народный фронт», - заявил Яценюк.