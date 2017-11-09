Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За принятие соответствующего законопроекта №7126 в целом проголосовали 234 народных депутата.

Законодательным актом предусмотрено внести изменения в законы Украины «О местных государственных администрациях», «О центральных органах исполнительной власти», «О Кабинете Министров Украины» и «О государственной службе» в части назначения и увольнения глав местных государственных администраций, их заместителей, руководителей центральных органов исполнительной власти (их заместителей), которые не входят в состав Кабинета Министров Украины.

Так, законом отменяются конкурсы на должности глав местных госадминистраций и предусмотрен возврат к норме, когда глав местных администраций назначает и увольняет Президент по представлению Кабинета Министров.

Также закон предусматривает, что должности глав местных государственных администраций и их заместителей не будут являться должностями госслужбы.

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.