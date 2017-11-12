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В Суворовском районе Одессы произошла стрельба, в результате которого подстрелили мужчину, сотрудника полиции. Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала 112 Украина

Инцидент произошел в субботу, 11 ноября. Трое мужчин распивали спиртные напитки, началась ссора, после чего один из мужчин выстрелил другому в лоб. 

«Вчера поступило сообщение о стрельбе в Суворовском районе города, что лежит молодой человек без сознания, на голове кровотечение. Поступило сообщение, на место выехала оперативно-следственная группа. Было выяснено, что пострадавший, который сейчас находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики. Он находится в коме, он пролежал операцию. Это сотрудник полиции, участковый Суворовского района города. Он получил эту травму в результате ссоры и конфликта с мужчиной, с друзьями, с которыми он действительно распивал спиртные напитки», - рассказал он. 

По словам Форостяка, выстрел был сделан из травматического пистолета во время ссоры.  На данный момент проводятся следственные действия. Правоохранители открыли уголовное дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Следствие ведет областная прокуратура, потому что преступление произошло в отношении сотрудника полиции. 

Двое подозреваемых уже задержаны. Сейчас выясняется, где находится оружие. 
ForUm

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