ЦРУ подтвердило позицию о вмешательстве России в выборы в США после заявлений Трампа о возражениях Путина.

Об этом в комментарии американскому изданию The Hill сообщил директор ЦРУ Майк Помпео, сообщает «Украинская правда».

«Мы поддерживаем и всегда поддерживали выводы разведывательного сообщества, обнародованные в январе 2017 года под названием «Оценка российской деятельности и намерений на последних выборах в США». Оценки разведки относительно вмешательства России в выборы не изменились», - отметил Помпео.

Во время саммита во Вьетнаме президент США Дональд Трамп заявил, что Путин убеждал его в невмешательстве РФ в американские выборы, и этому можно верить.

Напомним, руководство социальной сети Facebook выяснило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, предположительно связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети на десятки тысяч долларов.