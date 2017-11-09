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С начала года в Киеве произошло 35 тысяч дорожно-транспортных происшествий, пишет  Сегодня.

По данным патрульных, с начала года в Киеве произошло 35 тыс. 29 аварий (за этот период прошлого года — 35 тыс. 230).

Самыми аварийными являются Голосеевский и Шевченковский районы — всего 9 тыс. 114 ДТП с начала года. В антилидеры попали также Оболонский, Святошинский и Соломенский районы. ДТП тут происходят практически каждый день.

Особо опасными дорогами сами горожане называют ул. Генерала Родимцева в Голосеево и Столичное шоссе, которое проходит через элитный поселок Конча-Заспа. По данным патрульной полиции Киева, с начала этого года на шоссе произошло 262 ДТП. «Самый опасный участок — от тренировочной базы «Динамо» и до поселка Козин», — жалуется киевлянин Павел. По его словам, ситуация изменилась, если бы шоссе расширили до 4-х полос, установили дополнительные светофоры и ограничители скорости.

Печальную статистику аварий на киевских дорогах в КГГА объясняют не только нарушением ПДД водителями, но и опасными пешеходными переходами, недостаточным количеством отбойников и разделительных барьеров, отсутствием аудита безопасности движения, из-за чего данные о местах концентрации ДТП не собираются и не анализируются, чтобы можно было их предотвратить в будущем.

В мэрии заверяют, что делают все возможное, чтобы аварий становилось меньше: устанавливают светоотражающие элементы на проблемных участках, оборудуют переходы островками безопасности и подсведкой, устанавливают камеры наблюдения.

 
ForUm

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