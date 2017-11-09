В результате обрушения жилого дома в Ижевске погибли 4 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС.

«По данным на 21:00 мск (20:00 по Киеву) спасатели извлекли тело еще одного погибшего. Таким образом, всего погибли четыре человека и трое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник агентства в экстренных службах, под завалами дома может находиться один человек. «На данный момент неизвестна судьба только одного жильца рухнувшего подъезда. Ведутся его поиски», - сказал источник. По предварительным данным, местонахождение всех остальных жильцов установлено.

Вместе с тем, установлено также местонахождение двух продавцов магазина, расположенного в частично обрушившемся доме в Ижевске, они живы, сообщили в штабе.

Напомним, в российском Ижевске в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома с первого по девятый этаж.