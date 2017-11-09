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В Ижевске часть жилого дома обрушилась с первого по девятый этаж, сообщает РИА Новости.

По данным издания, в результате ЧП есть пострадавшие.

Как уточнил источник агентства в экстренных службах, обрушение произошло в доме №261 по Удмуртской улице. Всего в здании шесть подъездов. 

 


 

 

По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. На место выехал глава Удмуртии Александр Бречало, создан оперативный штаб.


 
ForUm

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