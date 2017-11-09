В Ижевске часть жилого дома обрушилась с первого по девятый этаж, сообщает РИА Новости.
По данным издания, в результате ЧП есть пострадавшие.
Как уточнил источник агентства в экстренных службах, обрушение произошло в доме №261 по Удмуртской улице. Всего в здании шесть подъездов.
Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе— Катя (@KatPavlova) 9 ноября 2017 г.
Ижевск🙏🏻 pic.twitter.com/T2wZETeGTU
По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. На место выехал глава Удмуртии Александр Бречало, создан оперативный штаб.
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