В Киеве с 13 ноября вводится новый регламент въезда транспортных средств на Труханов остров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

«По инициативе мэра Киева утвержден регламент въезда на Труханов остров, который существенно ограничит движение автотранспорта. Развитие первой эко-зоны Киева продолжается», – отметил он.

Белоцерковец изложил основные принципы работы въезда исходя из регламента:

1. Исключение человеческого фактора на месте ограничения заезда, а именно отсутствие парковщика с пультом допуска на остров через шлагбаум, что могло иметь коррупционный риск. В случае сбоя работы системы, в индивидуальном порядке, будет возможность апелляции к оператору через кнопку связи. Фиксация работы оператора, происходит в автоматическом режиме, в помещении ответственного коммунального предприятия.

2. Ограничение количества автомобилей, которые имеют право заезжать на остров. Доступ на остров для автомобилей осуществляется в автоматическом режиме исходя из сформированной базы. Камеры считывают номер автомобиля, если он есть в базе, то шлагбаум открывается. База формируется городом, исходя из законных прав нахождения объектов на территории Труханова острова. База будет полностью прозрачна и доступна.

3. Вводится ночной режим работы допуска на территорию эко-зоны. Время работы шлагбаума с 7.00 утра до 22.00 вечера. В оставшееся время ограничение доступа через шлагбаум нет.

4. Неминуемость наказания, за превышение скоростного ограничения на территории острова. На территории эко-зоны действует скоростное ограничение 20 км/ч. Установлены камеры фиксации скоростного движения, которые будут фиксировать превышение скорости.

Те, кто будут превышать данное ограничение, после трех смс предупреждений будут исключены из базы доступа на остров.

5. От места работы шлагбаума и парковки автотранспорта, планируется (с весны) организовать движение общественного электротранспорта городскими службами по территории эко-зоны.