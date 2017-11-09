На автодороге Киев-Чоп нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, в результате которого травмированы две женщины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием четырех автомобилей возле села Бабин Гощанского района в полицию поступило 8 ноября в 18:30.

По предварительной информации, 44-летний житель села Дмитровка Гощанского района, управляя автомобилем «ВАЗ 2108», при осуществлении маневра разворота, не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость для движения и допустил столкновение с Volkswagen Caddy. Транспортным средством управлял 45-летний житель города Фастов Киевской области, который двигался в направлении столицы и в результате удара по инерции столкнулся с грузовиком Volvo, который стоял на правой вспомогательной полосе движения. В это время 65-летняя жительница Ривненского района, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, двигалась в направлении Киева и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ 2108».

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen Jetta, 65-ти и 80-летнин жительницы Ривненского района с переломом ноги и руки госпитализировали в травматологию. Во время проверки водителя ВАЗа на состояние алкогольного опьянения, алкотестер показал три промилле, что в пятнадцать раз превышает допустимую норму. Остальные водители были трезвыми.

По данному факту следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

По данным местных СМИ, ВАЗом управлял священник.