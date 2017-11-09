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Президенту Украины Петру Порошенко в связи с принятием закона, запрещающего гастроли артистов из России, следует еще раз перечитать недавно процитированное им стихотворение поэта Михаила Лермонтова. Об этом заявила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«На днях он подписал закон о гастрольной деятельности, в соответствии с которым российским деятелям культуры можно будет демонстрировать свое искусство в этой стране лишь с благоволения ценителей прекрасного из СБУ», — сказала Захарова.

«Тем самым в Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков, тех самых «голубых мундиров», с которыми так пафосно попрощался господин Порошенко, устремляясь в безвизовую Европу. Я бы на его месте еще раз перечитала стихотворение — полезно», — заявила представитель МИД России.

Порошенко в июне текущего года поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом, процитировав строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

Напомним, 5 октября Верховная Рада обязала организаторов мероприятий в Украине советоваться с СБУ в отношении артистов, которых хотят пригласить из Российской Федерации. 

7 ноября закон подписал Президент
ForUm

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