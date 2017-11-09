Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Об этом в эфире Прямого заявил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник после заседания фракции политической силы.

«Президент не поддерживает идею разрыва отношений с Российской Федерацией. Эта идея, которую я предлагал парламентскому комитету, она остается на рассмотрении комитета - будем определяться в дальнейшем с модальностями», - отметил Винник.

Как сообщал ForUm, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что будет предлагать выписать в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса положение, предусматривающее разрыв дипломатических отношений с Россией.

В Кремле считают, что в случае принятия Киевом решения о разрыве дипотношений с Москвой это нанесет урон интересам граждан обеих стран и повредит урегулированию на юго-востоке Украины.