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В Кремле считают, что в случае принятия Киевом решения о разрыве дипотношений с Москвой это нанесет урон интересам граждан обеих стран и повредит урегулированию на юго-востоке Украины.

«Если такое решение (о разрыве дипотношений с РФ. – Ред.) будет принято (Украиной. – Ред.) на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное - это нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он добавил, что такое решение - «безусловно, суверенное дело Украины». Он напомнил, что в Киеве «в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны».

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, кто в таком случае мог бы стать посредником между Москвой и Киевом, назвав это «гипотетическими рассуждениями».

Как ранее сообщал ForUm, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявляет, что будет предлагать выписать в заключительных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса положение, которое будет предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией. 
ForUm

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