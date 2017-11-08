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Министерство образования и науки Украины назвало размеры новых академических и социальных стипендий после их повышения на 18%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, размер академической стипендии для учащихся ПТУ составит 490 грн;

для студентов вузов I-II уровня аккредитации, обучающихся на младшего специалиста или бакалавра: обычная – 980 грн, повышенная – 1250 грн;

для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся на бакалавра, специалиста или магистра: обычная – 1300 грн, повышенная – 1660 грн.

Социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кто остался без родителей в период обучения в возрасте 18-23 лет, в ПТУ – 1180 грн, в вузах – 2360 грн;

для других лиц, имеющих соответствующие льготы, в ПТУ –  450 грн, в вузах I-II аккредитации 890 грн, в вузах III-IV аккредитации, научных учреждениях – 1180 грн.

Академическая стипендия Президента Украины:

для учащихся ПТУ – 1420 грн;

для студентов вузов I-II уровня аккредитации - 2130 грн;

для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений - 2720 грн.

Именные и академические стипендии Кабмина:

для учащихся ПТУ – 1180 грн;

для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 1900 грн;

для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений – 2480 грн.

Стипендия Президента Украины участникам и призерам международных ученических олимпиад:

участникам – 2600 грн;

призерам - 2950 грн.

Стипендия Президента Украины для победителей всеукраинских ученических олимпиад и конкурса-защиты членов МАН – 2600 грн.

Стипендия Кабмина победителям Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе – 2360 грн.

Стипендия имени Тараса Шевченко - 2720 грн.

Стипендия Президента Украины для победителей международных языковых конкурсов им. Петра Яцика и Тараса Шевченко:

для учащихся ПТУ – 1420 грн;

для студентов, курсантов вузов I-II уровня аккредитации – 1770 грн;

для студентов, курсантов вузов III-IV уровня аккредитации – 2600 грн.

Напоминаем, повышенные стипендии будут выплачиваться с 1 ноября.
ForUm

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