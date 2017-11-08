Кабинет Министров Украины в рамках программ повышения социальных стандартов разработал и принял решение о повышении стипендий - академических и социальных - на 18%. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Повышенные стипендии будут выплачиваться с 1 ноября.

«Мы тщательно работали над тем, чтобы поддержать студенчество и нашли решение. Хочу сообщить хорошую весть студентам. С 1 ноября мы принимаем решение - повышаем академические и социальные стипендии на 18%», - сказал Гройсман.

Напомним, Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году - до 15%.