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Президент Петр Порошенко вручил ключи и ордер на квартиру Владимиру и Елене Жемчуговым. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мне очень приятно сегодня встретиться и я еще раз хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить за принципиальную жизненную позицию, тот подвиг, силу духа, которую Вы продемонстрировали в 2014, 2015 годах. И до 2016 года, когда Вы были заложником, в плену под пытками», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что даст поручение Министерству иностранных дел более активно привлекать Жемчугова к международным поездкам, чтобы иметь возможность доносить правду о том, через что ему пришлось пройти. «Это будет лучшее оружие против российской гибридной войны, значительную часть которой составляет пропаганда. И поэтому Ваша позиция, слова, опыт будут чрезвычайно важным вкладом в нашу победу, которая точно будет. И освобождение Донецка, и освобождение Луганска», - сказал Порошенко.

Глава государства также поблагодарил жену Жемчугова Елену: «Я знаю, как Вам было трудно, как Вы ждали его домой, как Вы держались и боролись».

Порошенко отметил, что Жемчугову продолжат оказывать помощь в лечении.

В свою очередь, Жемчугов поблагодарил Президента за предоставленную квартиру: «Спасибо Вам за то, что Вы выполнили свое обещание. Вы, как Главнокомандующий, как Президент сдержали свое слово».  

Владимир Жемчугов также отметил, что очень часто его спрашивают журналисты о том, как он пошел воевать за Украину, оставив спокойную жизнь, потеряв здоровье, имущество, квартиру. «Я им отвечаю: самое главное, что я не потерял Украину», - отметил он, подчеркнув, что является этническим россиянином, но осознанно сделал выбор остаться жить в Украине еще в 1991 году.

Елена Жемчугова также поблагодарила главу государства за поддержку и помощь и пригласила Президента на новоселье.

Напомним, Жемчугов находится в плену незаконных вооруженных формирований с осени 2015 года. Жемчугов не военный, в плен попал после того, как случайно подорвался на растяжке. Боевики обвиняют его в диверсионной деятельности, и менять не желают. Взрывом ему травмировало глаза, оторвало руки, осколки зашли в живот и бедра. Члены НВФ же обвинили его в подрыве железнодорожных путей и линий электропередач.

17 сентября 2016 года Жемчугов был освобожден из плена.

22 января 2017 года Президент Петр Порошенко присвоил Владимиру Жемчугову звание «Героя Украины».
ForUm

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