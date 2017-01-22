Президент Петр Порошенко присвоил Владимиру Жемчугову звание «Героя Украины».

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Президент вручил герою орден «Золотая Звезда» во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.

Президент отметил, что Жемчугов рожденный на Луганщине – сын всей украинской земли. «Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение подорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения», - сказал Глава государства.

Высокой государственной наградой Жемчугов отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Пресс-служба отмечает, что в период с 28 декабря 2014 года по 24 сентября 2015 года Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава НВФ. Среди проведенных спецопераций – повреждение девяти участков железнодорожного полотна, которое использовались противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей; вывод из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станций и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований. Его самоотверженные действия в тылу врага были особенно успешными и своевременными в период обороны Дебальцево.

29 сентября 2015 года, во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником, Жемчугов принял решение подорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял обе руки и зрение, и в бессознательном состоянии был захвачен НВФ.

Несмотря на крайне неудовлетворительное состояние здоровья, он долгое время содержался в Луганском СИЗО. Однако, во время допросов контрразведывательных органов противника, вел себя мужественно.

17 сентября 2016 года Жемчугов был освобожден из плена НВФ.