В 13:22 спасателям удалось локализовать пожар в столичном ресторане на улице Жилянской, 37, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что пожар локализован на площади 700 кв. м.
На месте происшествия работает 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 83 человека личного состава. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Напомним, сегодня в Киеве произошел пожар в ресторане на улице Жилянской, 37.
Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГсоЧС в Киеве в 9:56.
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