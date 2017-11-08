также в разделеСтолица
В центре Киева загорелся ресторан 36
Проезд по Подольско-Воскресенском мосту могут сделать платным 36
В центре Киева обокрали товарища экс-министра Терехина 113
Аваков объяснил ограничение въезда в Киев 94
По факту надругательства над Вечным огнем завели уголовное дело 54
Правительственный квартал взят под усиленную охрану 74
СМИ: В Киеве сгорело авто водителя экс-министра инфраструктуры 45
Кличко рассказал, как Киев ищет альтернативу маршруткам 153
В Киеве джип протаранил микроавтобус, есть пострадавшие 126
В Киеве залили цементом Вечный огонь 186
В Киеве запустили проект «Врач в Вашем доме» 50
«Киевгаз» считает причиной взрыва на Соломенке попытку самоубийства 197
Суд арестовал водителя маршрутки, сбившей в Киеве двух человек 32
В центре Киева избили иностранного дипломата 70
В столичной многоэтажке прогремел мощный взрыв, есть жертвы 116
В Киеве сокращается число заболевших гриппом 27
Столичная полиция задержала 79 участников драки футбольных фанатов 45
В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку 77

В 13:22 спасателям удалось локализовать пожар в столичном ресторане на улице Жилянской, 37, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар локализован на площади 700 кв. м.

На месте происшествия работает 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 83 человека личного состава. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Напомним, сегодня в Киеве произошел пожар в ресторане на улице Жилянской, 37.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГсоЧС в Киеве в 9:56.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги