Сегодня, 8 ноября, в Киеве на улице Жилянской, 37 произошел пожар в ресторане, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГсоЧС в Киеве в 9:56.

«К месту происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло на 1-м этаже в ресторане в 4-этажного жилого дома, а именно на кухне в вентиляционной системе, с последующим распространением пламени на 2-й этаж жилого дома. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара», – говорится в сообщении.

По данным главка, на месте происшествия работает 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 83 человека личного состава.

«Сейчас существует угроза распространения огня на верхние этажи и на кровлю. Работы по ликвидации пожара продолжаются», – подчеркнули в ведомстве.