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Следов ДНК на автомате, который был найден в Васильковском районе в полутора километрах от места расстрела автомобиля добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, нет. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

«Следов ДНК на автомате, который был найден в Васильковском районе в полутора километрах от места расстрела, нет», - сказал Жукович, сообщает УНН.

Он отметил, что сейчас нельзя однозначно утверждать, из этого или не из этого автомата было совершено убийство, поскольку баллистическая экспертиза продолжается. Он добавил, что найденный автомат - калибра 5,45 мм.

«Мы ежедневно изымаем или находим различное оружие, поэтому говорить о том, что этот автомат был использован, пока нельзя», - отметил спикер киевской областной полиции.

Он также сообщил, что отдельные СМИ распространили информацию о якобы изъятии с места расстрела Окуевой холостых патронов.

«Насколько известно, один из телеканалов на этом месте проводил воспроизведение ситуации, поэтому таким образом там появились эти патроны», - пояснил Жукович.

Также в полиции опровергли заявление отдельных народных депутатов о том, что якобы в расстреле Окуевой участвовали четыре человека.

«У следствия пока такой информации нет», - сказал Жукович.

Напомним, вчера, 7 ноября, советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенкозаявил, что следователи по делу об убийстве Окуевой нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль.

По его словам, на обнаруженном автомате найдены следы ДНК человека, который из него стрелял.
ForUm

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