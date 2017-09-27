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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если Америка использует силу против Северной Кореи, то это будет «разрушительным» для Пхеньяна.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что военное вмешательство не является первым вариантом, который рассматривает Вашингтон, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«Мы полностью готовы ко второму варианту (применение военной силы. - Ред.), не предпочтительный вариант. Но, если мы выберем его, он будет разрушительным, я говорю вам, разрушительным для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нам придется, мы его примем», - объяснил Трамп.

Напомним, глава северокорейского МИДа Ли Ен Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пригрозил США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления своего лидера Ким Чен Ына. 
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