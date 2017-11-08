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Министерство экономического развития и торговли Украины по запросу СБУ ввело санкции против 18 российских компаний.

Соответствующие приказы №1582 и 1583 Минэкономики приняло 30 октября.

Санкции введены в отношении компаний «за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности», сообщает Укринформ.

Под них попали 18 российских компаний: «Лоли-пак экспорт», «Снэк-груп», «Белгородский хладокомбинат», «Торговый дом «Донспецстрой», «Южтранс», «Микас», «Стройсервис», «Волма – маркетинг», «Группа компаний «Пенетрон-Россия», «Торговый дом «Пенетрон-Россия», «Пенетрон-экспорт», «Волма-ВТР», «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон», «Торговый дом «Аромадон», «Торговый дом «Старфуд-юг», «МК-Метиз», «Народный пластик» и ИП Мирошникова Ирина Владимировна.

Согласно документам, временное приостановление внешнеэкономической деятельности на территории Украины для фигурантов списка вступит в силу через 40 дней – 9 декабря 2017 года.

Напомним, министерство экономического развития и торговли ввело санкции против компании ООО «Южтранс» (Шахты, Ростовская область), которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину, в частности для потребностей энергогенерирующей компании Донбассэнерго.
ForUm

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