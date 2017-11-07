Международные резервы Украины на 1 ноября 2017 составили 18 735,8 млн долл. (в эквиваленте) по предварительным данным. Соответственно, резервы третий месяц подряд обновляют максимум с начала 2014 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Сегодня резервы на 21% превышают уровень начала текущего года. В частности, по итогам октября резервы выросли на 98 млн долл. или 0,5%.

Увеличению объемов резервов в течение прошлого месяца способствовали поступления в пользу правительства на сумму 185,3 млн долл., в том числе 170,3 млн долл. – от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте; поступления от операции swap с уполномоченным банком на внутреннем рынке на сумму 100 млн долл.

В то же время из международных резервов было направлено 147,2 млн долл. на валютные интервенции, которые Национальный банк осуществлял для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке под действием временных факторов.

В течение октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 181,2 млн долл., в том числе 41 млн долл. – по интервенциями в форме запроса лучшего курса.

В то же время в октябре Нацбанк купил в результате проведения интервенций в форме запроса лучшего курса 34 млн долл.

Также 30,9 млн долл. были направлены из резервов на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Из них 3,3 млн долл. – с целью обслуживания ОВГЗ, номинированных в валюте.

«По состоянию на 1 ноября объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», - резюмировали в НБУ.

Напомним, международные резервы Украины на 1 октября 2017 года составили 18 млрд 637,5 млн долл. США (в эквиваленте) – это максимум с начала 2014 года.