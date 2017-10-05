также в разделеЭкономика
Польша обещает запретить поставки угля из ОРДЛО 35
В Польше подтвердили ввоз 11 тысяч тонн угля с ОРДЛО 63
Насалик о покупке Польшей угля из ОРДЛО: Это не совсем по-партнерски 68
Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в 2017 году на уровне 10% 30
Социальную пенсию планируют увеличить на 423 гривни 185
Розенко: С 1 октября пенсии могут поднять выше запланированного уровня 708
Украина увеличила транзит газа до максимума за 9 лет 147
Бюджет в августе выполнен с профицитом в 11,5 миллиарда 200
НБУ объяснил падение гривни 102
В Кабмине спрогнозировали рост коммунальных тарифов на три года вперед 95
Госдолг в августе достиг $76,6 миллиарда 35
Новые торговые преференции ЕС для Украины вступили в силу 89
АМКУ разрешил Тигипко купить «дочку» российского «Сбербанка» 60
СМИ: Порошенко определился с кандидатурой главы НБУ 298
С 1 октября вступят в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины 90
В Украине на 50% увеличилось производство «зеленой» энергетики 61
На украинских АЗС продолжают расти цены 189
Розенко: В этом отопительном сезоне газ и коммуналка не подорожают 420

По предварительным данным международные резервы Украины на 1 октября 2017 года составили 18 млрд 637,5 млн. долл. США (в эквиваленте) – это максимум с начала 2014 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что сегодня резервы на 20% превышают уровень начала текущего года. В частности, по итогам сентября резервы выросли на 602 млн долл. США или 3,3%.

По данным регулятора, увеличению объемов резервов в течение прошлого месяца способствовали поступления в пользу правительства от размещения еврооблигаций на сумму 1 млрд 318,1 млн долл.

«В то же время из международных резервов было направлено 165,6 млн долл. на валютные интервенции, которые Национальный банк осуществлял для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке под действием временных факторов. В том числе 69 млн долл. были направлены на продажу валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса», – говорится в сообщении.

Также, по данным НБУ, 521,4 млн долл. США были направлены из резервов на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Из них 505,4 млн долл. – с целью обслуживания и погашения суверенных еврооблигаций».

По состоянию на 1 октября объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, международные резервы Украины на 1 сентября составляли 18 млрд 34,8 млн долл. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги