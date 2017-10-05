По предварительным данным международные резервы Украины на 1 октября 2017 года составили 18 млрд 637,5 млн. долл. США (в эквиваленте) – это максимум с начала 2014 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что сегодня резервы на 20% превышают уровень начала текущего года. В частности, по итогам сентября резервы выросли на 602 млн долл. США или 3,3%.

По данным регулятора, увеличению объемов резервов в течение прошлого месяца способствовали поступления в пользу правительства от размещения еврооблигаций на сумму 1 млрд 318,1 млн долл.

«В то же время из международных резервов было направлено 165,6 млн долл. на валютные интервенции, которые Национальный банк осуществлял для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке под действием временных факторов. В том числе 69 млн долл. были направлены на продажу валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса», – говорится в сообщении.

Также, по данным НБУ, 521,4 млн долл. США были направлены из резервов на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Из них 505,4 млн долл. – с целью обслуживания и погашения суверенных еврооблигаций».

По состоянию на 1 октября объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, международные резервы Украины на 1 сентября составляли 18 млрд 34,8 млн долл.