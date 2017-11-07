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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи «новыми фактами массированных артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения Донецка из установок «Град».  Об этом говорится на сайте следкома России.

«В результате этих действий украинских ВС, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры», - заявили в российском ведомстве.

Напомним, что Следственный комитет расследует указанные преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.

Украина и Запад обвиняют Москву в поддержке боевиков на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет российских военных, а есть «добровольцы».
ForUm

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