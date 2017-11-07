Столичные власти делают все, чтобы обновленный коммунальный общественный транспорт стал альтернативой маршруткам. Об этом в эфире Прямого канала заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Он отметил, что Киев закупает польские трамваи PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi, они имеют тихий ход. Мэр Киева добавил, что до конца года столичные власти планируют укомплектовать подвижной состав на линии скоростного трамвая исключительно современными трамваями.

Кличко отметил, что иногда раздаются упреки, что столица закупает трамваи у поляков вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя. «Но, к сожалению, львовский завод не справляется с теми объемами, которые нам нужны», - подчеркнул мэр Киева.

Кроме того, добавил Кличко, столичные власти при закупке польских трамваев выдвинули условие – запуск в Киеве сервисного центра для их обслуживания. «А в планах на будущее – предприятие по крупногабаритной сборке трамваев в Киеве. И уверен, что уже в скором времени по городу будут двигаться трамваи, на которых будет написано «сделано в Украине», «сделано в Киеве», - отметил Кличко.

Он добавил, что сегодня у киевлян очень много нареканий на некачественный сервис по перевозке, который предоставляют маршрутки. «Мы не будем воевать с маршрутками. Мы их просто вытесним доступным, комфортным и современным общественным коммунальным транспортом», - добавил Кличко.

Напомним, 4 ноября недалеко от станции метро «Героев Днепра» маршрутка наехала на людей возле остановки, в результате ДТП погибли супруги, еще одна женщина попала в больницу.

По словам свидетелей, потерпевшие находились на остановке общественного транспорта. Когда троллейбус остановился на второй полосе, они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, припаркованной на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку.

По факту гибели двух человек полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц»).

Водитель маршрутки арестован.