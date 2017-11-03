Вчера, 2 ноября, в военном госпитале №61 в Мариуполе во время реанимационных мероприятий скончался старший солдат-контрактник Национальной гвардии Сергей Курбатов, который 1 ноября получил осколочные ранения в Марьинке в результате подрыва на мине во время выполнения служебно-боевой задачи, сообщает пресс-служба нацгвардии.

До этого в госпиталь его доставили вертолетом из Покровска после проведенной операции.

37-летний Сергей Викторович Курбатов служил водителем-санитаром в воинской части 3035.

Напомним, 1 ноября в результате взрыва майор Сергей Сиротенко погиб на месте, а Курбатова госпитализировали в военно-медицинский госпиталь Покровска Донецкой области.