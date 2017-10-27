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Россия доставило очередной так называемый гумконвой на оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

«70-й этап оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса успешно завершен. Гуманитарная помощь доставлена жителям Донецкой и Луганской областей. Все автомобили пустыми вернулись в Донской спасательный центр МЧС России», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 28 сентября РФ доставила на Донбасс 69-й «гумконвой». 
ForUm

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