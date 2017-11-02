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В Гданьске неизвестный напал с ножом на 49-летнего украинца. В результате нанесенных четырех ударов мужчина скончался.

Нападение было совершено 1 ноября в 15:30 по местному времени в Гданьске, сообщает УНИАН со ссылкой на Tvn24.pl.

Известно, что преступник подошел сзади, нанес четыре удара в живот гражданину Украины и сбежал. Свидетели происшествия говорят, что нападение произошло неожиданно. Правоохранители задержали четырех подозреваемых, все они - граждане Украины.

На поиски преступника направляли десятки оперативников. В городе объявляли план «Перехват». 
ForUm

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