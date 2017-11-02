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В Киеве запустили вторую нитку главного городского канализационного коллектора, сообщили ForUm’у в пресс-службе вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

«Жилищно-коммунальное хозяйство, которое дает устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения в городах, должно быть приоритетом каждого органа местного самоуправления. И именно такой приоритет есть в городе Киеве, где создана синергия усилий руководства, персонала и профессиональных людей. Благодаря вашей работе сегодня община Киева получила стратегически важный инфраструктурный объект, который обеспечит надежное водоотведение и улучшит экологическое состояние окружающей среды для более 1,5 млн жителей», - отметил он.

По словам вице-премьер, финансирование объекта происходило за счет средств ДФРР, государственного и местного бюджетов. Всего на проект «Строительство второй нитки главного городского канализационного коллектора в Киеве» было потрачено почти 1,1 млрд грн, из которых: более 330 млн грн - средства ДФРР, более 300 млн грн - субвенции из госбюджета и почти 441 млн грн - бюджет Киева.

Вице-премьер поблагодарил городского голову, руководство и персоналу «Метростроя», «Киевводоканала» за внедрение объекта.
ForUm

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