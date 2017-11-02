Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Покровском районе Донецкой области диверсанта террористической организации «ДНР» во время закладки взрывчатки на одну из подстанций железной дороги, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что по указанию кураторов с ГУ Генштаба Минобороны РФ представители так называемого «МГБ ЛНР» подобрали для совершения террористического акта жителя Краматорска.

«С мужчиной были проведены специальные учения по обращению с взрывными устройствами и проведен соответствующий инструктаж. Диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник совершил предварительный осмотр территории объекта, и задержали его во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 килограмма тротила.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины изъяла 1 кг взрывчатки и задержала подозреваемого в попытке подрыва объекта критической инфраструктуры в Донецкой области.