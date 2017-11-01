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Задержана подозреваемая в подрыве полковника СБУ в Мариуполе 167

Служба безопасности Украины изъяла 1 кг взрывчатки и задержала подозреваемого в попытке подрыва объекта критической инфраструктуры в Донецкой области. Об этом сказал на брифинге председатель СБУ Василий Грицак, передают Українські Новини.

Он сообщил, что задержание произошло во вторник, 31 октября, вечером.   

У задержанного изъято 1 кг взрывчатки.

По словам Грицака, подозреваемый планировал взорвать один из объектов критической инфраструктуры в Донецкой области.

При этом он отказался уточнить, о каком объекте идет речь.

Грицак отметил, что в 2016-2017 годов СБУ предотвратила 22 теракта и задержала 72 подозреваемых.

Установлено около 1 тыс. участников диверсионных групп, из которых задержаны 114 человек, осуждено 54.

 
ForUm

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