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Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг ста самых влиятельных женщин мира. В 2017 году рейтинг возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

На втором месте в этом году оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, ставшая новичком рейтинга за счет успехов в политике и прохождении процедуры Brexit.

Третье место в списке получила супруга миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, которая за год вместе с мужем потратила более 40 млрд на гранты и поддерживает организации в более чем 100 странах мира, сообщает 112 Украина.

В первую пятерку также вошли операционный директор Facebook Шерил Сандберг и гендиректор General Motors Мэри Барра.

Самым драматичным в рейтинге было падение Хиллари Клинтон, которая потеряла 65 позиций, переместившись со второй строчки на 67-ю. 

Добавим, что Королева Великобритании Елизавета II занимает 26-е место. Дочь и советник президента США Иванка Трамп оказалась на 19-й строчке рейтинга. Их обошли глава Международного валютного фонда Кристин Лагард (8-е место) и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини (17-е место).

Кроме этого, в список вошли американские певицы Бейонсе и Тейлор Свифт. Бейонсе занимает 50-ю строчку рейтинга, Свифт на 85 месте.
ForUm

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