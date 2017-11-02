Вчера, 1 ноября, в Одессе сгорел двухэтажный деревянный недействующий корпус санатория «Красные Зори», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о пожаре по ул. Бернардацци поступило в службу спасения «101» в 21:42.
По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 21:57 было установлено, что горит двухэтажный деревянный недействующий корпус санатория на общей площади 500 метров квадратных.
В 22:53 пожар был локализован и в 00:56 ликвидирован.
К тушению пожара привлекалось 6 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время