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Вчера, 1 ноября, в Одессе сгорел двухэтажный деревянный недействующий корпус санатория «Красные Зори», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре по ул. Бернардацци поступило в службу спасения «101» в 21:42.  

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 21:57 было установлено, что горит двухэтажный деревянный недействующий корпус санатория на общей площади 500 метров квадратных.

В 22:53 пожар был локализован и в 00:56 ликвидирован.

К тушению пожара привлекалось 6 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
ForUm

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