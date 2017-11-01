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Призыв граждан в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования выполнен на 70 процентов.

Об этом сегодня, 1 ноября, во время брифинга рассказал начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Валерий Дендебера, сообщает пресс-служба Генштаба.

По его словам, этой осенью на укомплектование Вооруженных сил Украины и других военных формирований планируется призвать и направить 10460 юношей, которым исполнилось 20 лет и не достигших 27-го возраста. В частности в ряды Вооруженных сил - 6360 человек, Национальной гвардии - 3500 человек, Государственная специальную службу транспорта - 600 человек соответственно.

Со 2 октября начали работу призывные комиссии и завершат ее 30 ноября 2017.

«Призыв на срочную военную службу осуществляется с целью накопления в государстве военно-обученного мобилизационного ресурса. Военнослужащие срочной службы ВС Украины к выполнению задач в АТО не привлекаются. Сейчас план призыва уже выполнен на 70 процентов», - отметил Дендебера.

Как ранее сообщал ForUm, в Украине этой осенью планируется призвать на срочную службу почти 10,5 тыс. молодых людей. 
ForUm

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