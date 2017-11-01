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Государственный бюджет Украины в январе-октябре 2017 года получил 647,4 миллиарда гривен доходов, что на 5,2% больше бюджетной росписи на этот период.

Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет в январе-октябре 2017 года на 39,7% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

При этом, в октябре госбюджет получил 61,669 миллиарда гривень доходов, что на 2,3% ниже бюджетной росписи на этот месяц, но на 10,1% выше показателя за октябрь 2016 года, сообщает УНИАН.

По данным Госказначейства, таможенные поступления в октябре составили 28,873 миллиарда гривен, что на 22,1% больше бюджетной росписи, в январе-октябре – 243,6 миллиарда гривен, что на 12,1% больше бюджетной росписи.

Напомним, Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 15 миллиардов гривен против 63,4 миллиарда гривен дефицита за аналогичный период предыдущего года.
ForUm

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