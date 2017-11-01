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Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар.

Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем совета Абдулатифом бин Рашидом Аз-Заяни, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент во время встречи представил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

Отдельным предметом переговоров также стали актуальные вопросы текущей политики и безопасности ситуации на Ближнем Востоке, включая тематику Катара, Сирии и Йемена.

Собеседники также осудили теракт в Нью-Йорке и подчеркнули необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом, который не имеет границ, во всех его проявлениях и формах.

По итогам встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании относительно механизма консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Генеральным секретариатом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

 
ForUm

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