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В Москве задержали скандального бывшего начальника Государственного управления делами, экс-главу «Нафтогаз-Украины» Игоря Бакая. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Вместе с Бакаем задержали его бухгалтера и помощника. Сегодня, 31 октября, помощника и бухгалтера отпустили из следственного изолятора, а экс-чиновник остался под стражей.

Известно, что его обвиняют в завладении финансами посторонних лиц путем обмана. «На него есть 10 заявлений от обманутых и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю 9 миллионов долларов», - пишет издание.

Также по данным источников, Бакай последнее время жил, перемещаясь между ОАЭ и Москвой и постоянно занимал деньги у знакомых. Известно, что Игоря Бакая обвиняли в превышении власти и злоупотреблении служебным положением. В конце 2004 года он вместе с семьей бежал в Россию.

Экс-чиновника подозревают в незаконной продаже имущественных комплексов «Гостиница «Днепр», «Отель «Украина», а также недвижимости Национального комплекса «Экспоцентр Украины». 
ForUm

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