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Российские правоохранители не направляли никаких запросов в Генеральную прокуратуру, которые бы касались задержанного в Москве бывшего руководителя Государственного управления делами и главы НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, сообщает Укринформ.

«Официальные бумаги к нам не заходили. Более того, насколько нам известно, он не находится на данное время в международном розыске», - отметил Енин.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Москве задержали скандального бывшего начальника Государственного управления делами, экс-главу «Нафтогаз-Украины» Игоря Бакая. 
ForUm

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