Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал защищать «соотечественников» в Украине и Балтии. Об этом он сказал, выступая на конференции проживающих за рубежом российских соотечественников «Столетие Русской революции: единение ради будущего».

Он отметил, что акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» за границей собирают десятки тысяч российский соотечественников и такое «единение не всем по душе».

«Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от России. А в ряде государств, в частности в Украине, странах Балтии не прекращается их прямая дискриминация», - сказал Лавров, сообщает УНИАН.

По его словам, МИД РФ, российские посольства и консульства последовательно защищают права соотечественников. «На нашу помощь и поддержку можете всегда рассчитывать. У нас на особом контроле сохранение позиций русского языка, в том числе в системе образования в соответствующих странах», - сказал Лавров.