Кабинет Министров Украины одобрил финансовый план государственной компании «Укрзализныця» на 2017 год, который предусматривает повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 22,5% с 1 октября, но не содержит норм об увеличении тарифов на пассажирские перевозки.

Решение принято на заседании правительства 13 сентября, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ..

«Мы поддерживаем создание стратегии развития «Укрзализныци», но речи не может быть о росте цен на пассажирские перевозки», - прокомментировал принятое решение премьер-министр Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что «Укрзализныця» нуждается в масштабном обновлении. Но этот процесс должен происходить одновременно с уничтожением всех коррупционных схем, которые годами существовали на предприятии, а также в полной координации в вопросах тарифообразования на грузовые перевозки.

Причем, подчеркнул Гройсман, тарифная политика должна быть максимально прозрачной и понятной.