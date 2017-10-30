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Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» заявила о победе на выборах в ОТГ.

Об этом говорится на сайте политсилы.

По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, 108 победителей, или 53,73%, на должности председателей ОТГ – выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии «БПП».

Из них – 16 городских ОТГ, 30 поселковых и 62 сельских.

Ни одна другая политическая сила не приближается к этому результату. Кандидаты от ВО «Батькивщина» по предварительным данным лидируют в 10 ОТГ, «Аграрной партии» - в 5 ОТГ, партии «Наш край» - в 5 ОТГ, «За конкретные дела» - в 3 ОТГ, «УКРОП», «Радикальная партия» и «Сила людей» - по 1 ОТГ.

При этом представители БПП победили в большинстве регионов, заявили в политсиле.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, прошли первые выборыдепутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 201 объединенной территориальной общине во всех областях. 
ForUm

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