В Украину за незаконное посещение временно оккупированных территорий запрещен въезд 740 иностранцам, сообщает Госпогранслужба

«Сотрудники Государственной пограничники службы Украины в случае выявления лиц, незаконно посещающих временно оккупированные территории АР Крым и в Донецкой и Луганской областях, реагируют в соответствии с законодательством Украины. Такие факты часто устанавливаются как в отношении иностранцев или лиц без гражданства, так и граждан Украины», - отмечается в сообщении.

Так, недавно благодаря заблаговременно полученной информации оперативными сотрудниками Госпогранслужбы о возможном незаконном пребывании одного из граждан России в Крыму, его обнаружили и задержали в Измаильском порту. Россиянин прибыл на одном из судов, которое зашло в порт под флагом Мальты. Как удалось установить, с июня по сентябрь 2017 он неоднократно нарушал порядок въезда-выезда в АР Крым. Гражданина 1996 года рождения привлекли к ответственности по ст. 204-2 КУоАП и вынесли постановление о запрете въезда в Украину сроком на 3 года.

Стоит отметить, что по этой же статье с начала года сотрудники Госпогранслужбы составили протоколы на 600 человек. К тому же из-за незаконного пересечения границы в закрытых пунктах пропуска принято решение о 740 иностранцах о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Государственная пограничная служба Украины еще раз обращает внимание граждан Украины и других государств, что нарушение порядка въезда на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и в Донецкой и Луганской областях через закрытые правительством пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, влечет уголовную (ст. 332 -1 УК Украины) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность. Эти территории являются неотъемлемой частью Украины, на которые распространяется действие Конституции и законов Украины.