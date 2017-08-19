Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы голов и депутатов в 202 объединенных территориальных громадах на 29 октября текущего года.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК 18 августа, сообщает пресс-служба комиссии.

«Рассмотрев обращение ряда областных государственных администраций относительно принятия комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных громад (ОТГ), комиссия установила их соответствие требованиям Конституции и законам Украины, а также Порядку назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, и назначила на воскресенье, 29 октября 2017 года, выборы в 202 объединенных территориальных громадах во всех без исключения областях Украины», - говорится в сообщении.

В частности, в Винницкой области такие выборы состоятся в 9 объединенных территориальных громадах, в Волынской – в 19, в Днепропетровской – в 19, в Донецкой - в 2, в Житомирской – в 13, в Закарпатской – в 1, в Запорожской – в 10, у Ивано-Франковской – в 8, в Киевской – в 4, в Кировоградской области – в 6, в Луганской – в 4, во Львовской – в 8, в Николаевской – в 1, в Одесской – в 11, в Полтавской – в 12, в Ривненской – в 5, в Сумской – в 9, в Тернопольской – в 4, в Харьковской – в 7, в Херсонской – в 10, в Хмельницкой – в 7, в Черкасской – в 15, в Черновицкой – в 4, в Черниговской – в 14.

При этом Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 9 сентября 2017 года.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 1 млн 330 тысяч лиц, то есть около 4% всех избирателей Украины. Указанное количество избирателей превышает количество избирателей шести областных центров Украины вместе взятых – Тернополя, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов и Чернигова.

За предыдущие полтора года в период с 25 октября 2015 по 30 апреля 2017 года в Украине первые местные выборы состоялись в 415 объединенных территориальных общинах. Тогда как только в один день – 29 октября – первые местные выборы состоятся сразу в 202 объединенных территориальных общинах (из них: 116 сел, 61 поселок, 25 городов).

На сегодня количество общин, в которых в 2017 году уже назначены первые местные выборы, не является окончательным. Такие выборы могут быть назначены до конца текущего года на любое воскресенье декабря кроме последнего.

«Центральная избирательная комиссия продолжает ожидать поступления обращений от областных государственных администраций относительно назначения первых местных выборов в других общинах, которые уже объединились, либо намерены объединиться», - резюмировали в ЦИК.